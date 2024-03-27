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В Белгороде прилетело «по центру принятия решений». Куда попал беспилотник

В Белгороде неизвестный беспилотник ударил в здание, где расположено областное МВД, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. При этом он утверждает, что речь якобы идет именно об украинском дроне.

сегодня, 17:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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В центре российского Белгорода произошла "хбавовна". Очевидцы сообщили о взрыве в здании, где находилось областное МВД.

В Белгороде прилетело «по центру принятия решений». Куда попал беспилотник

Белгород

Как заявил в Телеграмме губернатор Белгородской области Гладков, якобы в здание попал украинский беспилотник. По его информации, в результате произошел взрыв, которым было повреждено здание. В частности, отметил Гладков, на 3-м и 4-м этажах выбиты окна. Также, по его словам, в результате инцидента пострадал фасад здания. Он также сообщил о том, что в результате атаки беспилотника пострадала женщина. Она якобы получила осколочное непроницаемое ранение груди, а также имеет резаную рану на руке. Женщину госпитализировали.

При этом, по информации местных пабликов, на месте взрыва работают "скорые" и пожарные машины.

Кроме того, российский телеграмм-канал Mash опубликовал информацию о том, что в результате взрыва якобы пострадали четыре человека, они имеют осколочные ранения.

При этом и губернатор Белгорода и российские пропагандисты обвиняют в атаке Украину. Впрочем, ни в ВСУ, ни в спецслужбах Украины эту информацию не комментируют.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на территории Белгородской области неспокойно. Там российские повстанцы ведут боевые действия против российских военных. По их словам, они хотят помочь Украине и уничтожить военные объекты страны-агрессора, из которых ведутся обстрелы мирных жителей Харькова. При этом повстанцы неоднократно призывали власти Белгородской области эвакуировать мирных граждан, чтобы они не пострадали от боевых действий. Они просили русских военных воевать как мужчины и не использовать мирных граждан в качестве живого щита.




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Источник: https://t.me/vvgladkov/6009
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