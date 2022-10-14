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В Белгороде ракета попала в ТЭЦ

В некоторых районах Белгорода после возгорания подстанции пропал свет.

сегодня, 20:51
Автор:

Затула Богдан
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В российском Белгороде в результате обстрела загорелась подстанция. Соответствующие видео в пятницу, 14 октября, в социальных сетях опубликовали местные жители.

В Белгороде ракета попала в ТЭЦ

Горящая подстанция в Белгороде. Фото: Вячеслав Гладков


По их же словам, в результате пожара в части города исчезла электроэнергия. В некоторых районах продолжают слышаться взрывы. Предположительно, работает система ПВО.


В Белгороде ракета попала в ТЭЦ - фото 2


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела загорелась подстанция 110 кВт. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник электроэнергии составит до четырех часов. В то же время с водоснабжением у потребителей проблем не возникло, поскольку насосы перешли на альтернативные линии питания. О том, чья ракета попала в подстанцию, Гладков не сказал.




Позже Гладков добавил, что по состоянию на 20:05 пожар на подстанции был потушен, начались работы по переподключению. Также губернатор Белгородской области заявил, что с понедельника, 17 октября, во всех школах региона начнутся внеочередные каникулы.


В Белгороде ракета попала в ТЭЦ - фото 3


Издание "Комментарии" 13 октября сообщало о том, что в результате попадания снаряда начался пожар на складе боеприпасов, расположенном в поселке Октябрьский под Белгородом. Местные жители опубликовали видеозаписи, на которых видна детонация боеприпасов в горящем здании.


В тот же день, напомним, в результате попадания снаряда пострадали верхние этажи жилого дома и в самом Белгороде. По словам мэра Антона Иванова, в городе сработала система ПВО после обстрела со стороны ВСУ. Губернатор области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.



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Источник: https://t.me/vvgladkov/950
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