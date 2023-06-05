В Белгородской области «бавовна»: в РФ заявили о пожаре на энергообъекте

В Белгородской области РФ заявили о пожаре на энергетическом объекте, который якобы возник из-за сброшенного взрывного устройства с беспилотника. Как передает портал "Комментарии", такую информацию у себя в Телеграмм подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Взрыв. Фото: из открытых источников

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов", – написал губернатор.

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Вячеслав Гладков заявил, что предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника.

Отметим, после рейда по Белгородщине российских военных, противостоящих путинскому режиму, диктатор РФ Путин созрел для указа об усилении охраны границ. О чем говорит такая, мягко говоря, запоздалая реакция? Чего ожидать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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