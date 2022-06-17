logo

BTC/USD

21156.89

ETH/USD

1103.47

LTC/USD

46.93

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Белгородской области РФ разбился военный самолет (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белгородской области РФ разбился военный самолет (ВИДЕО)

Причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность

сегодня, 12:26
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В россии потерпел крушение вражеский самолет. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа рф. 

В Белгородской области РФ разбился военный самолет (ВИДЕО)

российский военный самолет. Иллюстрация

Так, согласно информации в российских новостных медиа, инцидент произошел сегодня (17 июня) в Белгородской области рф. Сообщается, что во время учебно-тренировочного полета разбился российский штурмовик Су-25. 

Предварительно, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность. 

В Сети появляются видео, на которых, как предполагается, запечатлено место падения летательного аппарата. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что зеленый свет получен: почему заявления об отвоевывании Крыма не случайны – когда это произойдет. С деоккупацией Крыма вопрос решен — теперь это становится лишь делом времени. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Индия покупает оружие у России: почему это беспокоит Запад. Запад пытается перетащить Индию на свою сторону и поставить в оппозицию против Китая. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что защитники Запорожской области сбили российский штурмовик и ударный вертолет. Кроме того, только за прошедшие сутки нашим воинам удалось уничтожить несколько единиц вражеской бронетехники и более десяти вражеских солдат. Украинские воины дают достойны отпор врагу. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что СМИ узнали, какую просьбу Макрон, Шольц и Драги озвучили Зеленскому за закрытыми дверями. Взамен на получение Украиной статуса кандидата в ЕС лидеры Евросоюза озвучили Зеленскому свое требование. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!