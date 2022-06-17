В Белгородской области РФ разбился военный самолет (ВИДЕО)

В россии потерпел крушение вражеский самолет. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа рф.

российский военный самолет. Иллюстрация

Так, согласно информации в российских новостных медиа, инцидент произошел сегодня (17 июня) в Белгородской области рф. Сообщается, что во время учебно-тренировочного полета разбился российский штурмовик Су-25.

Предварительно, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

В Сети появляются видео, на которых, как предполагается, запечатлено место падения летательного аппарата.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что зеленый свет получен: почему заявления об отвоевывании Крыма не случайны – когда это произойдет. С деоккупацией Крыма вопрос решен — теперь это становится лишь делом времени. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Индия покупает оружие у России: почему это беспокоит Запад. Запад пытается перетащить Индию на свою сторону и поставить в оппозицию против Китая. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что защитники Запорожской области сбили российский штурмовик и ударный вертолет. Кроме того, только за прошедшие сутки нашим воинам удалось уничтожить несколько единиц вражеской бронетехники и более десяти вражеских солдат. Украинские воины дают достойны отпор врагу. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что СМИ узнали, какую просьбу Макрон, Шольц и Драги озвучили Зеленскому за закрытыми дверями. Взамен на получение Украиной статуса кандидата в ЕС лидеры Евросоюза озвучили Зеленскому свое требование. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!