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В Белгородской области РФ взорвался боеприпас: более десяти человек пострадали

В Белгородской области взорвался боеприпас

сегодня, 19:26
Автор:

Лиля Воробьева
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На территории РФ, в Белгородском регионе, в Валуйском городском округе, находящемся недалеко от границы с Украиной, произошел взрыв боеприпаса. Пострадали более 10 местных жителей. Об этом информирует российское СМИ " РИА Новости ".

В Белгородской области РФ взорвался боеприпас: более десяти человек пострадали

В Белгородской области разразился боеприпас (иллюстративное фото из открытых источников)

Как рассказал губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков, при взрыве 14 жителей региона отправили в медицинские учреждения с ранениями разной степени тяжести.

Российский чиновник подтвердил, что боеприпас взорвался по одной уже известной причине — "человеческий фактор".

"Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранение разной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — рассказал глава Белгородского региона.

Важно, что украинские медиа информировали о том, что летом на территории Белгородского региона России возникло самовозгорание боеприпасов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Подмосковье погибла дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина. В Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу взорвался автомобиль, за рулем которого была Дарья Дугина – дочь идеолога "русского мира" и консультанта соискателя РФ Александра Дугина. Его дочь, находившаяся за рулем машины, погибла. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. По словам источника, вечером 20 августа на полном ходе движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, вероятно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, а затем произошло возгорание машины. Девушка, которая была за рулем, погибла.



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Источник: https://crimea.ria.ru/20220928/detonatsiya-boepripasa-v-belgorodskoy-oblasti--14-ranenykh-1124653855.html
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