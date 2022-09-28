В Белгородской области РФ взорвался боеприпас: более десяти человек пострадали

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Лиля Воробьева
На территории РФ, в Белгородском регионе, в Валуйском городском округе, находящемся недалеко от границы с Украиной, произошел взрыв боеприпаса. Пострадали более 10 местных жителей. Об этом информирует российское СМИ " РИА Новости ".
В Белгородской области разразился боеприпас (иллюстративное фото из открытых источников)
Как рассказал губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков, при взрыве 14 жителей региона отправили в медицинские учреждения с ранениями разной степени тяжести.
Российский чиновник подтвердил, что боеприпас взорвался по одной уже известной причине — "человеческий фактор".
"Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранение разной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — рассказал глава Белгородского региона.
Важно, что украинские медиа информировали о том, что летом на территории Белгородского региона России возникло самовозгорание боеприпасов.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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