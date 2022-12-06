В Белгородской области создадут батальоны самообороны: что известно о новом замысле Кремля

6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступление с завоением, что в регионе будут формировать батальоны самообороны из местных жителей. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram руководителя области.

"С первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью приступить к подготовке и формированию отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли", — заявил Гладков.

Кремлевский чиновник заявил, что батальоны формируют "из тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости стать на защиту своего родного дома и своей семьи" .

Такие формирования будут формироваться в приграничных районах области.

"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировку и боевое сплочение отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", — сообщил Гладков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Евросоюз готовит для Путина дополнительные санкции. Реагируя на полномасштабное российское вторжение на территорию Украины, представители Еврокомиссии намерены в рамках уже девятого пакета ограничений применить санкции в отношении горнодобывающей промышленности Российской Федерации. Об этом сообщает The Financial Times. Издание сообщает, что представители Евросоюза намерены применить ряд запретов относительно будущих инвестиций в горнодобывающую промышленность страны-агрессоры. Из обнародованной информации становится понятно, что для некоторых типов сырья возможно будут сделаны исключения, но какой конкретно пока не известно.