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В Белгородской области создадут батальоны самообороны: что известно о новом замысле Кремля

В Белгородской области решили создать батальоны самообороны

6 декабря 2022, 20:35
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Автор:

Лиля Воробьева

6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступление с завоением, что в регионе будут формировать батальоны самообороны из местных жителей. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram руководителя области.

В Белгородской области создадут батальоны самообороны: что известно о новом замысле Кремля

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков (фото из открытых источников)

"С первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью приступить к подготовке и формированию отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли", — заявил Гладков.

Кремлевский чиновник заявил, что батальоны формируют "из тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости стать на защиту своего родного дома и своей семьи" .

Такие формирования будут формироваться в приграничных районах области.

"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировку и боевое сплочение отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", — сообщил Гладков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Евросоюз готовит для Путина дополнительные санкции. Реагируя на полномасштабное российское вторжение на территорию Украины, представители Еврокомиссии намерены в рамках уже девятого пакета ограничений применить санкции в отношении горнодобывающей промышленности Российской Федерации. Об этом сообщает The Financial Times. Издание сообщает, что представители Евросоюза намерены применить ряд запретов относительно будущих инвестиций в горнодобывающую промышленность страны-агрессоры. Из обнародованной информации становится понятно, что для некоторых типов сырья возможно будут сделаны исключения, но какой конкретно пока не известно.



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Источник: https://t.me/vvgladkov/1371
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