Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступление с завоением, что в регионе будут формировать батальоны самообороны из местных жителей. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram руководителя области.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков (фото из открытых источников)
"С первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью приступить к подготовке и формированию отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли", — заявил Гладков.
Кремлевский чиновник заявил, что батальоны формируют "из тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может быть призван Вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости стать на защиту своего родного дома и своей семьи" .
Такие формирования будут формироваться в приграничных районах области.
"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировку и боевое сплочение отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", — сообщил Гладков.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Евросоюз готовит для Путина дополнительные санкции. Реагируя на полномасштабное российское вторжение на территорию Украины, представители Еврокомиссии намерены в рамках уже девятого пакета ограничений применить санкции в отношении горнодобывающей промышленности Российской Федерации. Об этом сообщает The Financial Times. Издание сообщает, что представители Евросоюза намерены применить ряд запретов относительно будущих инвестиций в горнодобывающую промышленность страны-агрессоры. Из обнародованной информации становится понятно, что для некоторых типов сырья возможно будут сделаны исключения, но какой конкретно пока не известно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости