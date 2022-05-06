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В Bellingcat рассказали, кто в окружении Путина больше всего хочет его смерти

Христо Грозев указал, что российские олигархи видят, как Путин уничтожает Россию

6 мая 2022, 16:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что президент России Владимир Путин продолжает улыбаться на камеру и всем своим видом демонстрировать, что в его команде полный порядок, на самом деле это не так. Окружение президента РФ Владимира Путина хочет его смерти. Возможным исполнителем становится каждый генерал или полковник, у которого племянник умирает или исчезает. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В Bellingcat рассказали, кто в окружении Путина больше всего хочет его смерти

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналист-расследователь рассказал, что недавно он с коллегами по журналистскому цеху прослушивал аудиозапись разговора одного очень известного и близкого к Путину олигарха. Так вот тот откровенно говорит, что желает Путину смерти за то, что он уничтожил не только российские элиты, но и продолжает уничтожать две страны – Украину и Россию. 

По мнению Грозева, такое мнение о Путине не только у одного конкретно взятого олигарха. Такое мнение о Путине и большинства российских олигархов, немалая часть которых близка к Кремлю. 

Журналист считает, что в окружении Путина подумывают над тем, чтобы устранить действующего президента России. Особенно мотивация устранить Путина увеличивается у тех генералов или полковников, которые теряют детей, племянников. Те, либо просто погибают, либо исчезают.  

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле рассказали, кто еще, кроме России, может посягнуть на украинские территории и от кого исходят самые грозные сигналы.

Также издание "Комментарии" сообщало - в Минобороны РФ заранее пытаются оправдать свои ракетные удары по городам Украины — оккупанты назвали список.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C77pJXmEvSs
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