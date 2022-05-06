В Bellingcat рассказали, кто в окружении Путина больше всего хочет его смерти

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин продолжает улыбаться на камеру и всем своим видом демонстрировать, что в его команде полный порядок, на самом деле это не так. Окружение президента РФ Владимира Путина хочет его смерти. Возможным исполнителем становится каждый генерал или полковник, у которого племянник умирает или исчезает. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналист-расследователь рассказал, что недавно он с коллегами по журналистскому цеху прослушивал аудиозапись разговора одного очень известного и близкого к Путину олигарха. Так вот тот откровенно говорит, что желает Путину смерти за то, что он уничтожил не только российские элиты, но и продолжает уничтожать две страны – Украину и Россию.

По мнению Грозева, такое мнение о Путине не только у одного конкретно взятого олигарха. Такое мнение о Путине и большинства российских олигархов, немалая часть которых близка к Кремлю.

Журналист считает, что в окружении Путина подумывают над тем, чтобы устранить действующего президента России. Особенно мотивация устранить Путина увеличивается у тех генералов или полковников, которые теряют детей, племянников. Те, либо просто погибают, либо исчезают.

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