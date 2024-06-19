В Британии рассказали, что стоит за визитом Путина в КНДР

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс считает, что визит в КНДР главы Кремля Владимира Путина с его странными сценами следует воспринимать как предупреждение. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в среду в соцсети Х (Twitter).

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Шаппс назвал сцены из визита Путина в Северную Корею "странными" и предостерег, что их следует воспринимать как предупреждение.

"Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы. Только укрепив наши Вооруженные силы, мы сможем их сдержать", – отметил министр.

После прибытия Путина в КНДР Ким Чен Ын проехал с российским правителем из аэропорта в лимузине в огромном кортеже по улицам Пхеньяна, где здания были украшены гигантскими российскими флагами и портретами Путина.

Путин посетил роскошную церемонию встречи на главной площади города, где они с Кимом отсалютовали почетному караулу и прошли по красной дорожке.

Площадь была заполнена тысячами зрителей, в том числе детьми с воздушными шариками и людьми в футболках с красным, белым и синим цветами российского и северокорейского флагов.

Огромные толпы выстроились на улицах, чтобы встретить кортеж Путина. Они скандировали "Добро пожаловать, Путин", размахивая цветами и флагами Северной Кореи и России.

Отметим, российский лидер Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.

Владимир Путин отметил, подписанный документ предусматривает, в частности, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.

Хозяин Кремля при этом начал жаловаться на поставки западными странами оружия в Украину для нанесения ударов по территории России. По его словам, "это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках разного рода международных обязательств".



