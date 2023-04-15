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В британской разведке раскрыли хитрость Кремля с электронными повестками

Вручать повестки под роспись в России больше не обязательно

сегодня, 10:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Принятый на днях в России закон об электронных повестках является частью подготовки к длительной войне против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

В британской разведке раскрыли хитрость Кремля с электронными повестками

Электронная повестка. Фото: из открытых источников

Отмечается, что главным последствием нового закона является возможность вручать повестки в электронном виде, что устранит главную проблему при мобилизации – уклонение от получения повестки. Теперь власти смогут наказывать уклонистов, автоматически ограничивая права на работу и ограничивая поездки за границу.                                                                                                                             


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"Россия на данный момент уделяет первоочередное внимание набору дополнительных добровольческих войск. Однако эта мера, скорее всего, является частью более долгосрочного подхода к набору живой силы, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", – считают в британской разведке.

Отметим, на этой неделе в стране-агрессоре – России, в рамках создания так называемой "информационной базы воинского учета", была внедрена электронная повестка, юридическая сила которой будет приравнена к бумажному извещению из военкомата. Поддержаны Госдумой РФ и другие новации, весьма напоминающие активную подготовку к всеобщей мобилизации, хоть в Кремле это отрицают. Что происходит и почему? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1647116762649960450/photo/1
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Обсуждения

так

сегодня, 09:45

Тепер влада зможе карати ухилістів, автоматично обмежуючи права на роботу та обмежуючи поїздки за кордон. Джерело: https://world.comments.ua/ua/news/russia/u-britanskiy-rozvidci-rozkrili-hitrist-kremlya-z-elektronnimi-povistkami-711230.html © Comments.ua ну і шо? у нас давно так. в постсовкових країнах все дзеркально(


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