В британской разведке раскрыли хитрость Кремля с электронными повестками

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Кравцев Сергей
Принятый на днях в России закон об электронных повестках является частью подготовки к длительной войне против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.
Электронная повестка. Фото: из открытых источников
Отмечается, что главным последствием нового закона является возможность вручать повестки в электронном виде, что устранит главную проблему при мобилизации – уклонение от получения повестки. Теперь власти смогут наказывать уклонистов, автоматически ограничивая права на работу и ограничивая поездки за границу.
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Отметим, на этой неделе в стране-агрессоре – России, в рамках создания так называемой "информационной базы воинского учета", была внедрена электронная повестка, юридическая сила которой будет приравнена к бумажному извещению из военкомата. Поддержаны Госдумой РФ и другие новации, весьма напоминающие активную подготовку к всеобщей мобилизации, хоть в Кремле это отрицают. Что происходит и почему? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Тепер влада зможе карати ухилістів, автоматично обмежуючи права на роботу та обмежуючи поїздки за кордон. Джерело: https://world.comments.ua/ua/news/russia/u-britanskiy-rozvidci-rozkrili-hitrist-kremlya-z-elektronnimi-povistkami-711230.html © Comments.ua ну і шо? у нас давно так. в постсовкових країнах все дзеркально(