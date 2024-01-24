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В британской разведке рассказали, что ждет россиян, которые решатся критиковать войну

По информации британской разведки, у жителей России намерены отбирать имущество за критику войны

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей
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Государственная дума РФ (нижняя палата) 22 января обсудила законопроект об аресте финансовых активов, в том числе имущества, у жителей России, которые открыто критикуют российскую армию и "специальную военную операцию". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке рассказали, что ждет россиян, которые решатся критиковать войну

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Британские аналитики отмечают, за последние месяцы несколько российских писателей и музыкантов были осуждены за критику войны в Украине.

В британской разведке напоминают, что в 2022 году Путин подписал изменения в закон об иностранных агентах 2012 года, который широко использовался для репрессий против противников режима. По состоянию на 3 ноября 2023 года общий список "иностранных агентов" составлял 707 человек.                                            

По данным британской разведки, в "иностранные агенты" включают независимые российские новостные агентства и правозащитные организации, многие из которых были вынуждены действовать за пределами России.

"Весьма вероятно, что этот закон направлен на сдерживание и подавление антивоенной оппозиции. Недавний законопроект в сочетании с мерами по иностранным агентам, вероятно, направлен на полное ограничение критики войны", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, почему Россия не может выйти из позиционной войны и на что уже жалуются оккупанты.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме рассказали, какую цель преследует Россия, когда наносит удары по гражданских в Украине.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1750087979861741622/
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