В британской разведке рассказали, что ждет россиян, которые решатся критиковать войну

Государственная дума РФ (нижняя палата) 22 января обсудила законопроект об аресте финансовых активов, в том числе имущества, у жителей России, которые открыто критикуют российскую армию и "специальную военную операцию". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Британские аналитики отмечают, за последние месяцы несколько российских писателей и музыкантов были осуждены за критику войны в Украине.

В британской разведке напоминают, что в 2022 году Путин подписал изменения в закон об иностранных агентах 2012 года, который широко использовался для репрессий против противников режима. По состоянию на 3 ноября 2023 года общий список "иностранных агентов" составлял 707 человек.

По данным британской разведки, в "иностранные агенты" включают независимые российские новостные агентства и правозащитные организации, многие из которых были вынуждены действовать за пределами России.

"Весьма вероятно, что этот закон направлен на сдерживание и подавление антивоенной оппозиции. Недавний законопроект в сочетании с мерами по иностранным агентам, вероятно, направлен на полное ограничение критики войны", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме рассказали, какую цель преследует Россия, когда наносит удары по гражданских в Украине.



