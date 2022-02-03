В Чечне чиновники пообещали "отрезать головы" родственникам бывшего судьи: подробности (ВИДЕО)

Солидные чеченские чиновники в опубликованном в социальных сетях видеоролике обращаются с угрозами к представителям семьи федерального судьи Сайди Янгулбаеву. Они винят их в том, что они презирают ислам. Этот видеоролик обнародовал на своей странице в Интернете чеченский чиновник Абузайд Висмурадов.

Чиновники записали видео (скриншот с видео)

На видео присутствует группа уважаемых чеченских чиновников, разместившихся за столом. Сверху портреты главы России Путина и лидера Чечни Кадырова. Есть здесь руководитель управления МВД в Грозном Дене Айдамиров, первый заместитель руководителя правительства Чечни Иса Тумхаджиев, исполняющий обязанности руководителя управления МЧС в Чечне Алихан Цакаев и командир полка имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.

Текст обращения звучит на чеченском языке, но в описании есть перевод на русский. Чеченские чиновники единственные в том, что "семья отбросов Янгулбаевых" посягает на святую вещь чеченцев – на религию Ислам. Поэтому от имени чеченского народа их заставят отвечать за свои слова.

"С разрешения Аллаха, днем и ночью у нас нет более важной работы, чем найти вас и отрубить ваши головы", — говорит главный спасатель Чечни Алихан Цакаев.

"Мы тебя убьем, оторвем тебе голову, оторвем тебе язык и где-нибудь повесим тебя", — обещает заместитель главы чеченского правительства Висмурадов, говоря это об одном из сыновей судьи Янгулбаева.

Похожие угрозы обнародовал лидер Чечни Рамзан Кадыров, который угрожал "уничтожить" членов семьи Сайди Янгулбаева, если государства, в которые они уехали, не отправят их в РФ. Он говорит, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

Представители Кремля не вмешиваются в этот конфликт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кадыров заявил, что Украину нужно присоединять к России , а лучше сразу к Чечне.





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