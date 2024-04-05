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В Чечне запретили скорую музыку: какая причина

Власти Чечни решили контролировать музыкальную сферу

сегодня, 22:22
Автор:
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Марьян Ощановский
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Власти Чеченской республики РФ запретили исполнять скорую музыку. Теперь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту.

В Чечне запретили скорую музыку: какая причина

В Чечне взялись за музыку. Фото из открытых источников

Как сообщает The Moscow Times, об этом во время расширенного совещания заявил министр культуры Чечни Муса Дадаев.

В минкульте республики сообщили, что соответствующее решение окончательно и согласовано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Муса Дадаев рассказал, что по поручению Кадырова его ведомство также проводит "огромную работу по соответствию чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений".

Министр добавил, власти республики преследуют цель "нести в народ" культурное наследие чеченцев, в том числе весь спектр моральных, этических и эстетических норм жизни чеченцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. Оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу. В городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.

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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/21080
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