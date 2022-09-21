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В Чечне женщины вышли на митинг: Кадыров заявил о задержании 20 участниц (ВИДЕО)

Кадыров заявил якобы "европейские организации" заплатили женщинам деньги

сегодня, 21:54
Автор:

Лиля Воробьева
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В Грозном на антивоенном митинге задержали 15-20 женщин. Им угрожают отправить их родных на войну против Украины. Об этом заявил Кадыров в Telegram .

В Чечне женщины вышли на митинг: Кадыров заявил о задержании 20 участниц (ВИДЕО)

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

В сообщении Кадырова говорится, что у 3 задержанных женщин сыновья уже воюют на войне против Украины. У 2 мам – это единственные сыновья.

Кадыров обвиняет "европейские организации", что якобы заплатили женщинам, чтобы те вышли на митинг, но конкреных доказательств не привел.

"Мы сначала сказали, что единственного сына мы не будем брать. Как так получилось, не знаю, что двое из них отправили единственных сыновей. Еще 15-20 женщин, получивших копейки от европейских организаций, тоже вышли, и на вопрос, почему они сегодня вышли на площадь, они начали задавать вопросы жилищные, коммунальные, социальные. Я сказал, что если нет мужчин дома, чтобы обеспечить им достойный сегодняшний и завтрашний день, эти мужчины должны находиться на территории специальной военной операции", — сказал Кадыров.

Кроме того, Кадыров обратился к жителям региона, чтобы те не выходили на такие митинги. А вышедших на протест назвал "врагами народа" и желает, чтобы их отправляли на войну. Он также похвастался, что в республике нет ни одного случая отказа от участия в боевых действиях, а все уехали в Украину добровольно.

Напомним, что "Комментарии" информировали об американском ударе по Кадырову . Администрация США объявила в четверг, что введет дополнительные меры по контролю за экспортом высокотехнологичных товаров в Россию и наложила санкции на 22 человека и две организации. В их числе неонацистское ополчение "Русичи", связанное с группой "Вагнера", а также семья чеченского диктатора Рамзана Кадырова.




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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/2845
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