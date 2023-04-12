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В ЦРУ рассказали, чьей колонией может стать Россия

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия рискует стать "экономической колонией" Китая

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Растущая зависимость России от Китая по мере изоляции российского президента Владимира Путина от Запада означает, что Москва рискует стать "экономической колонией" Пекина. Все уже к этому идет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил директор центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, сообщает "Sky News".

В ЦРУ рассказали, чьей колонией может стать Россия

Директор ЦРУ США Уильям Бернс. Фото: GettyImages

Так, выступая на мероприятии в Университете Райса в Техасе, Бернс сказал, что Москва становится "все более и более зависимой от Китая".


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Директор ЦРУ заявил, что "в некоторых отношениях" Россия "рискует со временем стать экономической колонией Китая, зависящей от экспорта энергоресурсов и сырья".

Стоит отметить, что Москва и Пекин в последнее время сблизились. И хоть Китай не стал публично заявлять о поддержки России в войне против Украины, но дал понять, что не даст полностью обрушиться российской экономике.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китайская Народная Республика (КНР), где 6 апреля с визитом находился президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь убедить Си Цзиньпиня надавить на Россию с целью прекратить войну против Украины, ведет в последнее время интересные дипломатические игры Китайской Народной Республики (КНР). Мы видели заявленный после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву курс на сближение с Россией. Вскоре после этого – подчеркивание, что Китай не признает принадлежности Крыма и Донбасса России, а заявления о дружбе между РФ и КНР носят риторический характер. При этом продолжается игнорирование официальным Пекином официального Киева, однако идут активные переговоры с представителями Евросоюза (ЕС). Что происходит – к чему всё идет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорит решение Кремля с электронными повестками – перед какой дилеммой окажутся россияне.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russian-general-sacked-in-most-senior-military-dismissal-of-2023-macron-in-china-for-talks-12541713
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