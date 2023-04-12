В ЦРУ рассказали, чьей колонией может стать Россия

Растущая зависимость России от Китая по мере изоляции российского президента Владимира Путина от Запада означает, что Москва рискует стать "экономической колонией" Пекина. Все уже к этому идет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил директор центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, сообщает "Sky News".

Директор ЦРУ США Уильям Бернс. Фото: GettyImages

Так, выступая на мероприятии в Университете Райса в Техасе, Бернс сказал, что Москва становится "все более и более зависимой от Китая".

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Директор ЦРУ заявил, что "в некоторых отношениях" Россия "рискует со временем стать экономической колонией Китая, зависящей от экспорта энергоресурсов и сырья".

Стоит отметить, что Москва и Пекин в последнее время сблизились. И хоть Китай не стал публично заявлять о поддержки России в войне против Украины, но дал понять, что не даст полностью обрушиться российской экономике.

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