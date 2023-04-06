Какую игру затеял Китай – может ли товарищ Си сделать ставку на Запад, а не Россию

Китайская Народная Республика (КНР), где 6 апреля с визитом находится президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь убедить Си Цзиньпиня надавить на Россию с целью прекратить войну против Украины, ведет в последнее время интересные дипломатические игры Китайской Народной Республики (КНР). Мы видели заявленный после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву курс на сближение с Россией. Вскоре после этого – подчеркивание, что Китай не признает принадлежности Крыма и Донбасса России, а заявления о дружбе между РФ и КНР носят риторический характер. При этом продолжается игнорирование официальным Пекином официального Киева, однако идут активные переговоры с представителями Евросоюза (ЕС). Что происходит – к чему всё идет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Пекин четко дал понять, что не приемлет войну как инструмент достижения таких целей

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник рассуждает так:

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"Китай и Россия, безусловно, имеют совместные геополитические цели: построение многополярного мира, ослабление США. В то же время, горизонт целей у КНР намного шире, объемнее. Несмотря на то, что Китай поддерживает Россию, считает ее геополитическим союзником, он не хочет попасть под санкции. И продолжает свою персональную борьбу, конкуренцию, состязание с США за влияние на Европу".

В последние годы, отмечает эксперт, КНР стала главным торговым партнером Европы (около 800 млрд долларов товарооборота, обогнав в этом вопросе США), активно инвестирует во многие европейские страны. И надеется, что в будущем суверенность Европы в принятии политических решений, независимость в этом от США – будет увеличиваться.

"Поэтому, – поясняет Руслан Бортник, – видим разного рода заявления, где Китай старается дистанцироваться не от российских геополитических целей, а от инструментов, приемов, методов их достижения, которые применяет Кремль. Пекин четко дал понять, что не приемлет войну как инструмент достижения таких целей. Он выступает против агрессии, против нарушения норм международного права. Прекрасно понимая, что иначе Китай будет непонятен и неприемлем, причем, не только для Европы".

Отсюда – осторожная риторика, считает директор УИП. При том, что цели Китая остаются подчиненными исключительно его национальным интересам. Это – многополярный политический в мир, в котором доминирует экономика КНР.

ожесточившаяся критика неоколониализма, гегемонии со стороны США), демонстрирует, что руководство КНР, похоже, считает – настал момент для нового витка геополитической конкуренции. Что Запад – слаб, он скован войной в Украине, необходимостью помогать нам противостоять российской агрессии. И что сейчас – самое время, чтобы усилить роль Китая. Сбалансировать его экономическую мощь с политическим авторитетом на международной арене. Кроме того, – отмечает Руслан Бортник, – дает знать о себе ситуация внутри КНР. Есть определенные экономические проблемы (сильная экспортная ориентация имеет немало минусов), есть планы по формированию новой Китайской империи, есть беспрецедентное количество сроков Си Цзиньпина во главе государства Всё это подталкивает официальный Пекин к активизации своей внешней политики, особенно в части геополитического противостояния, выдавливания оппонентов из важных для Китая зон, которыми для него являются Европа и глобальный Юг". "Всё, что сделал Китай за последнее время (принятие новой внешнеполитической стратегии, безопасностой стратегии, его мирные предложения

Китайские власти после того, как Путин их "кинул", начнут мягко вести всё более активные переговоры с представителями коллективного Запада

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко предлагает для лучшего понимания ситуации восстановить хронологию событий последних трех-четырех недель.

Они о чём-то договариваются с Путиным. Никаких серьезных документов стратегического уровня подписано не было. То есть, некие переговоры пока продолжаются. Единственное, что четко проговаривалось, на чём делались акценты – это важность нераспространения ядерного вооружения. Проходят считанные дни после отъезда Си – и Путин заявляет о том, что намерен разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Беларуси Такой откровенный плевок в сторону Китая. Очередное доказательство абсолютной недоговороспособости Путина", – отмечает эксперт. "В двадцатых числах марта в Россию приехал Си Цзиньпин

По его мнению, ничего удивительного, что Пекин после этого начал делать шаги по сближению если не со всем Западом (с США и Великобританией у КНР огромные расхождения), то – с Евросоюзом. Что появились пояснения слов о дружбе с Россией – как риторических. И так далее.

"Китайские власти после того, как Путин их "кинул", причем сделал это оскорбительно-демонстративно, думаю, начнут не торопясь, мягко вести всё более активные переговоры с представителями коллективного Запада. Станут менее поддерживать путинский режим. При этом не перестанет закупать российские ресурсы со всевозможными скидками и наводнять рынок РФ своими товарами. Но о какой военно-технической помощи, пусть даже закулисной, о неких товарах двойного назначения со стороны КНР, теперь Кремль может даже не мечтать", – констатирует Андрей Еременко.

Си Цзиньпин может заставить Путина уйти из Украины

По мнению политического аналитика Павла Нусса, заявления представителей дипломатического корпуса Китая говорят лишь о том, что официальный Пекин не ограничивает свои возможности по влиянию на Россию, а пытается ввести многовекторность, особенно в вопросе российско-украинского конфликта.

"То есть, эти заявления о непризнании аннексии АРК, о не поддержке российской агрессии свидетельствует, что Китай демонстрирует свое влияние на РФ. И, очевидно, в контактах с лидерами ЕС продвигает собственное видение гипотетического мирного урегулирования конфликта, – поясняет аналитик. – В свою очередь и лидеры ведущих стран мира пытаются повлиять на Китай, как это делал, к примеру, экс-президент Украины Петр Порошенко".

Павел Нусс считает, что Си Цзиньпин может заставить Путина уйти из Украины. И напоминает слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что РФ зависит от КНР, и что последняя способна убедить Кремль прекратить эту войну, вывести войска, а потом уж начать какие-то переговоры.

"Европейские лидеры начали говорить о том, что Порошенко сказал еще три месяца назад. Вот почему он встречался с послом Китая, – отмечает эксперт. – Сейчас проходят переговоры лидера Китая с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Надеемся, от них будет позитивный для нас эффект. К сожалению, телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпиня пока не состоялся. В то же время, приглашать лидера Китая в Украину во время интервью AP, как это сделал Зеленский, – точно не лучший способ. Не в традициях китайской дипломатии отвечать на такие приглашения. Но есть надежда, что благодаря встречам Си с лидерами ЕС приближается и возможность переговоров Си и Зе".

Стоит отметить, что издание Reuters, со ссылкой на французский дипломатический источник после сегодняшних переговоров председателя КНР с Макроном, уже сообщило, что Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с Зеленским и выберет для этого подходящий момент.



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