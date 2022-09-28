В Дагестане мужчина взорвал себя с полицейским на протестах против мобилизации (ВИДЕО)

В Республике Дагестан, являющейся частью Российской Федерации мужчина взорвал себя гранатой. Это произошло на протестах против мобилизации в РФ. Соответствующее видео распространяется по Telegram каналам и другим социальным сетям.

В Дагестане мужчина взорвал себя с полицейским на протестах. Фото с открытых источников

21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России. Такое решение российского диктатора предопределено постоянными неудачами в Украине. По данным ВСУ с начала войны, украинцы уничтожили более 55 тыс. личного состава россиян. Кроме того, в начале сентября в Украине началось удачное контрнаступление. Таким образом, значительная территория оккупированных земель вернулась под украинский флаг.

Президент России хочет собрать 300 тыс. мобилизованных. Значительная часть россиян призывного возраста начала бежать за границу, таким образом создавая огромные очереди в местах пропуска.

Остальные же россияне выходят на акции протеста. Крупнейшие митинги проходят в Республике Дагестан. Там сняли видео на котором видно, как мужчина и полицейский взорвались от гранаты.

Как стало известно позже, полицейский стремился мобилизовать сына мужа. Мужчина же использовал гранату и взорвал обоих.

Видео ужасного инцидента можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские воины отправляются в Украину без подготовки. Соответствующее видео снял один из недавно мобилизованных россиян, заявивший, что в ближайшие дни поедет в Херсон.



Также "Комментарии" писали о недавно мобилизованных военных РФ и их телефонных звонках. Они пытаются дозвониться в Украину и спрашивают, как правильно сдаться в плен , чтобы спасти свою жизнь.

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