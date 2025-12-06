Вдев'яте за рік: який важливий об'єкт уражений в РФ

У ніч проти 6 грудня НПЗ у місті Рязань зазнав чергової атаки безпілотниками, у місті лунали вибухи, виникли пожежі. Як повідомляє портал "Коментарі", інформацію підтвердив губернатор Рязанської області Павло Малков.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Жителі російської Рязані та області повідомляли про вибухи. Малков додав, що в результаті атаки виникли пожежі, за його словами постраждалих немає.

Один із моментів атаки потрапив на відео очевидців. Повідомлялося, що уражено Рязанський нафтопереробний завод. Від місця зйомки до осередку пожежі – від 500 до 800 метрів.

З початку 2025 року це як мінімум 9 атака на Рязанський НПЗ. Розрахунок базується на OSINT-аналізах та офіційних заявах російської та української влади.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 5 грудня Сили оборони України вразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту в Краснодарському краї РФ. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Telegram Генштабу ЗСУ.

"У рамках зниження військово-економічного потенціалу російського агресора в ніч проти 5 грудня підрозділи Сил оборони України вразили інфраструктуру Темрюкського морського порту (Темрюк, Краснодарський край, РФ)", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (скраплений природний газ та хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч проти 4 грудня росіяни поскаржилися на вибухи у місті Орлі та Ставропольському краї РФ. В одному з міст, попередньо, невідомі дрони атакували хімзавод.



