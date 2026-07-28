В ЕС жестко пристыдили жену спикера Путина: скандал разразился с новой силой

Европейская комиссия не сомневается в законности санкций, введенных против российской фигуристки Татьяны Навки, которая является женой спикера Кремля Дмитрия Пескова. Так, в Брюсселе отреагировали на сообщения о том, что она пытается через суд добиться отмены экономических ограничений, введенных Евросоюзом в 2022 году.

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Во время брифинга представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни подчеркнул, что Брюссель уверен в правильности своего решения.

"Да" – это краткий ответ о нашей уверенности", – заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время, представитель Еврокомиссии подчеркнул, что каждое решение о введении санкций в Европейском Союзе должно основываться на достаточной доказательной базе. Это связано с тем, что любое физическое или юридическое лицо имеет право оспорить такие ограничения в Суде ЕС.

По словам аль-Ануни, включение в санкционный список также нуждается в единодушной поддержке всех 27 государств-членов Европейского Союза, что свидетельствует о совместной позиции стран ЕС в отношении таких решений.

В Еврокомиссии объяснили, что санкции против Навки были применены не случайно. По словам спикера, она является "совладелицей компаний и имущества, расположенных на Крымском полуострове, который был незаконно аннексирован Российской Федерацией, и следовательно она поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Кроме того, в Брюсселе напомнили о ее связи с Дмитрием Песковым, который также находится под санкциями ЕС.

"Кроме того, она связана с подсанкционным лицом (Дмитрием Песковым – ред.), которое активно поддерживает действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине", – подчеркнул аль-Ануни.

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