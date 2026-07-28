У ЄС жорстко присоромили дружину спікера Путіна: скандал вибухнув з новою силою

Європейська комісія не має сумнівів у законності санкцій, запроваджених проти російської фігуристки Тетяни Навки, яка є дружиною речника Кремля Дмітрія Пєскова. Так у Брюсселі відреагували на повідомлення про те, що вона намагається через суд домогтися скасування економічних обмежень, введених Євросоюзом у 2022 році.

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Під час брифінгу речник Єврокомісії Ануар аль-Ануні наголосив, що Брюссель упевнений у правильності свого рішення.

"Так" – це коротка відповідь щодо нашої впевненості", – заявив він, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас представник Єврокомісії підкреслив, що кожне рішення про запровадження санкцій у Європейському Союзі має ґрунтуватися на достатній доказовій базі. Це пов'язано з тим, що будь-яка фізична чи юридична особа має право оскаржити такі обмеження в Суді ЄС.

За словами аль-Ануні, включення до санкційного списку також потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів Європейського Союзу, що свідчить про спільну позицію країн ЄС щодо таких рішень.

У Єврокомісії пояснили, що санкції проти Навки були застосовані не випадково. За словами речника, вона є "співвласницею компаній та майна, розташованих на Кримському півострові, який був незаконно анексований Російською Федерацією, і отже вона підтримує дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Крім цього, у Брюсселі нагадали про її зв'язок із Дмітрієм Пєсковим, який також перебуває під санкціями ЄС.

"Крім того, вона пов’язана з підсанкційною особою (Дмітрієм Пєсковим – ред.), яка активно підтримує дії або політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні", – наголосив аль-Ануні.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви Ірану про можливе застосування балістичних ракет проти України, найімовірніше, залишаться елементом політичного тиску, а не перетворяться на реальні бойові дії. Таку оцінку висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, коментуючи останні погрози з боку Тегерана.