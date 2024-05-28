В Эстонии отреагировали на попытку России изменить границы страны

Российские пограничники решили изменить российско-эстонскую границу. Они без предупреждений забрали фарватерные буи, указывающие на границу между Эстонией и Россией. Этот инцидент прокомментировал президент Эстонии Алар Карис.



Президент Эстонии Алар Карис. Фото из открытых источников

Алар Карис в интервью Yle заявил, что ситуация была критической и могла привести к вооруженному противостоянию. По его словам, российские пограничники находились на территории Эстонии, когда похищали буи, однако эстонские службы держали нервы под контролем.

"Не стоит поддаваться на очередные провокации. Конечно, когда наши буи забирают, у нас что-то воруют, мы должны их вернуть", — сказал Карис.

Президент Эстонии отметил, что руководство страны оценивает, как будет реагировать на такую ситуацию в следующий раз. Карис говорит, что между странами существуют незначительные каналы связи для таких ситуаций.

"Красного телефона нет. Однако определенные каналы остаются открытыми во всех ситуациях. Информация двигается, как она двигалась между враждебными странами даже во время Второй мировой войны", — пояснил Карис и добавил, что не может раскрыть все детали инцидента.

Напомним, что в ночь на 23 мая россияне похитили 20 фарватерных буев, разделяющих границу РФ и Эстонии. Страны каждый год устанавливают буи на новые места, ведь река Нарва меняет свое русло, однако Россия после 2022 принципиально не соглашается на предложенные эстонцами линии границы. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что это очередная провокация РФ и стандартная схема Кремля последних лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Эстонии Алар Карис призвал поставить Путина на колени.

Также "Комментарии" писали об эстонской премьерке Кае Каллас, которая считает, что не все союзники хотят победы Украины в войне против России.