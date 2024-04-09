В этот раз все будет без громких заявлений. Как и когда РФ может напасть на Казахстан

Если страна-агрессор поймет, что ей в Украине ничего "не светит", то может принять решение, чтобы напасть на Казахстан. При этом, как считает Джаз, россияне быстро придумают сказки о неких "биолабораториях" или "нацистах", чтобы оправдать вторжение.

Казахстан и Россия

Кроме того, доброволец считает, что оккупанты учатся на своих ошибках. Поэтому, подчеркивает он, никто не будет больше делать заявлений в стиле "взять Киев за три дня". Как считает Дуйсембин, российский диктатор Владимир Путин постарается все сделать максимально тихо, и уже потом продемонстрировать результат.

При этом Джаз считает, что на самом деле кремлевскому диктатору не нужны новые территории, Казахстан ему нужен только для того, чтобы компенсировать потерянные в войне ресурсы, а также он и дальше хочет, чтобы его имя было внесено в учебники истории.

Вместе с тем, говорит доброволец, если Россия сможет оккупировать Казахстан, то ее население сразу забудет все потери на Донбассе.

При этом Джаз выразил надежду, что президент Турции Реджеп Эрдоган не позволит Путину обидеть Казахстан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России обвинили Казахстан в том, что он якобы проводит политику "дерусификации" и занимается саботажем. Там заявили, что подобные действия приведут к ухудшению отношений между государствами.

При этом депутат Госдумы страны-агрессора Андрей Гурулев заявил, что следующей целью России после Украины станет именно Казахстан. По его словам, якобы решение по вторжению уже принято, ведется работа по подготовке таких действий.