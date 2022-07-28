В Еврокомиссии рассказали, можно ли запретить выдачу виз россиянам

ЕС не сможет задействовать полный запрет для граждан России, желающих получить визу. Ведь такое решение не отвечает визовой политике Европейского союза. Об этом в ЕС сообщили в финском издании Helsingin Sanomat , отвечая на информационный запрос журналистов.

Выдача виз для россиян в ЕС (фото из открытых источников)

В сообщении ЕС подчеркнули, что антироссийские санкции направлены на экономическую элиту и правительство России. Их ввели, чтобы Россия не смогла финансировать свою войну в Украине.

"Всегда есть группы людей, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные лица, члены семьи, журналисты и диссиденты", — заявили в ведомстве.

Но ответить на вопрос о том, поднимают ли такой вопрос на заседаниях, в ведомстве отказались отвечать и заявили, что это конфиденциальные обсуждения.

Известно, что в Финляндии продолжается активное обсуждение ограничения в выдаче туристических виз для граждан России. Финны возмущаются, почему россияне продолжают ездить в Европу и Финляндию, когда в Украине идет война. Финляндия рассматривает возможность ограничить выдачу туристических виз.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из- за Украины россиянам могут запретить въезд в западные страны . По инициативе Украины россиянам могут запретить въезд в ряд западных стран. В результате без разрешения на въезд могут оказаться не только попавшие под санкции из-за войны в Украине лица, но и обычные россияне, которые поддерживают путинский режим в его захватнической войне против Украины. Все потому, что Украина выступила с предложением включить в визовую анкету для граждан России вопрос о поддержке ими военных действий в Украине и уже по результатам этого анкетирования принимать решения – давать или не давать визу гражданам России.

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