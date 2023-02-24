В FATF сделали заявление в отношении Российской Федерации и исключили из организации

В FATF обнародовали заявление по РФ, в котором осудили агрессию против Украины и временно исключили из организации, пишут "Комментарии", по информации обнародованной на официальном сайте.



FATF сделала громкое заявление

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) усилила санкции в отношении России и приостановила ее членство в организации , поскольку действия России нарушают основные принципы безопасности, защищенности и целостности глобальной финансовой системы.

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" Российская Федерация продолжает грубое нападение на Украину. FATF признает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1, которая требует от Российской Федерации немедленно, полностью и безусловно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ ", — говорится в официальном заявлении .

В последний год Российская Федерация, как констатируют в организации, усилила бесчеловечные и жестокие нападения на критическую общественную инфраструктуру. А еще есть сообщения о торговле оружием между РФ и юрисдикциями ООН, находящимися под санкциями ООН, а также о происходящей из России злонамеренной кибердеятельности.

" Действия Российской Федерации неприемлемо противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, безопасности и целостности мировой системы. Они также представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, согласно которым члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF. Учитывая вышеперечисленное, FATF решила приостановить членство Российской Федерации ", — резюмируют на сайте .

А еще, FATF продолжает призывать все юрисдикции оставаться бдительными по поводу угроз целостности, безопасности и безопасности международной финансовой системы, возникающих в результате войны РФ против Украины. Кроме того, следует учитывать возможные и риски, возникающие из-за обхода мер, предпринятых для защиты международной финансовой системы, и принимать необходимые меры для смягчения этих рисков.

FATF — Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force on Money Laundering) — межправительственный орган, целью работы которого является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег.

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