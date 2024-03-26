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В ФСБ назначили новых виновных в теракте в «Крокус Сити Холле»

Глава российского ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Более того, якобы сотрудники спецслужб причастны к подготовке боевиков

сегодня, 17:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил Александр Бортников, теракт в "Крокус Сити Холле" готовили радикалы-исламисты, но способствовали всему якобы и спецслужбы Украины. Он даже заявил, что ФСБ известно, что якобы Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока.

В ФСБ назначили новых виновных в теракте в «Крокус Сити Холле»

Александр Бортников

При этом Бортников почеркнул, что пока заказчик теракта не установлен.

"Мы видим, кто организовывал, кто вербовал, будем делать все, чтобы выявить организаторов"
, — подчеркнул глава ФСБ.

По словам Бортникова, террористов готовили радикальные исламисты. При этом он утверждает, что их ждали на украинской стороне после осуществления теракта, а сам теракт в "Крокусе" должен был расшатать ситуацию внутри России.

"Сейчас эта информация дорабатывается, на той стороне их хотели видеть, как героев"
, — заявил Бортников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев обвинил Украину в причастности к теракту в "Крокусе".

О том, что Украина причастна к теракту заявлял и кремлевский диктатор Владимир Путин. Он подтвердил информацию о том, что сам теракт организовали радикальные исламисты. Но, добавил кремлевский диктатор, нужно установить также, кто является заказчиком этого теракта. Он намекнул, что им может быть кто-то из представителей Запада, которые якобы используют Украину для войны с Россией.

В то же время в Украине неоднократно опровергали информацию о своей причастности к теракту. О том, что Киев к этому не имеет абсолютно никакого отношения, заявляли также лидеры западных государств, которые в начале марта предупреждали, что в Москве готовится теракт.




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