Как заявил Александр Бортников, теракт в "Крокус Сити Холле" готовили радикалы-исламисты, но способствовали всему якобы и спецслужбы Украины. Он даже заявил, что ФСБ известно, что якобы Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока.

Александр Бортников

При этом Бортников почеркнул, что пока заказчик теракта не установлен.

"Мы видим, кто организовывал, кто вербовал, будем делать все, чтобы выявить организаторов" , — подчеркнул глава ФСБ.

По словам Бортникова, террористов готовили радикальные исламисты. При этом он утверждает, что их ждали на украинской стороне после осуществления теракта, а сам теракт в "Крокусе" должен был расшатать ситуацию внутри России.

"Сейчас эта информация дорабатывается, на той стороне их хотели видеть, как героев" , — заявил Бортников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев обвинил Украину в причастности к теракту в "Крокусе".

О том, что Украина причастна к теракту заявлял и кремлевский диктатор Владимир Путин. Он подтвердил информацию о том, что сам теракт организовали радикальные исламисты. Но, добавил кремлевский диктатор, нужно установить также, кто является заказчиком этого теракта. Он намекнул, что им может быть кто-то из представителей Запада, которые якобы используют Украину для войны с Россией.

В то же время в Украине неоднократно опровергали информацию о своей причастности к теракту. О том, что Киев к этому не имеет абсолютно никакого отношения, заявляли также лидеры западных государств, которые в начале марта предупреждали, что в Москве готовится теракт.



