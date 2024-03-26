В ФСБ объяснили, почему не отреагировали на предупреждение США о готовящемся теракте

Как сообщил директор ФСБ Александр Бортников, Соединенные Штаты действительно передавали России информацию о готовящемся в стране теракте, но это якобы были сведения общего характера.

Александр Бортников

"Информация (переданная США) общий характер носила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан, мы реагировали на эту информацию, конечно, и принимали меры соответствующие, чтобы не допустить такого рода проявлений" , — сказал он.

При этом Бортников сообщил, что действия, которые спецслужбы страны-агрессора осуществили в отношении конкретной группы конкретных лиц, на тот момент не подтвердились.

Также глава ФСБ сообщил, что Россия получала в начале марта информацию о том, что готовятся теракты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что посольство США перед 8 марта предупредило сограждан о готовящихся в России терактах в местах массового скопления. Посольство призвало своих граждан в ближайшие 48 часов избегать массовых скоплений людей, не посещать концерты или другие мероприятия. Кроме того, Британия рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, поскольку ситуация там непредсказуема.

19 марта кремлевский диктатор Владимир Путин на коллегии ФСБ назвал эти заявления провокационными и нацеленными на запугивание и дестабилизацию общества. По его словам, эти предупреждения напомнили ему откровенный шантаж.

После заявлений представителя Совета национальной безопасности американской администрации Эдриенн Уотсон о передаче российской стороне данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтверждал, что такая информация действительно поступала.



