logo

BTC/USD

69841.86

ETH/USD

3566.54

LTC/USD

95.87

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В ФСБ объяснили, почему не отреагировали на предупреждение США о готовящемся теракте
commentss НОВОСТИ Все новости

В ФСБ объяснили, почему не отреагировали на предупреждение США о готовящемся теракте

В ФСБ признали, что Соединенные Штаты передали России информацию о том, что в Москве готовится теракт. Но, отметили в спецслужбах, она якобы носила слишком «размытый характер»

сегодня, 20:51
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как сообщил директор ФСБ Александр Бортников, Соединенные Штаты действительно передавали России информацию о готовящемся в стране теракте, но это якобы были сведения общего характера.

В ФСБ объяснили, почему не отреагировали на предупреждение США о готовящемся теракте

Александр Бортников

"Информация (переданная США) общий характер носила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан, мы реагировали на эту информацию, конечно, и принимали меры соответствующие, чтобы не допустить такого рода проявлений"
, — сказал он.

При этом Бортников сообщил, что действия, которые спецслужбы страны-агрессора осуществили в отношении конкретной группы конкретных лиц, на тот момент не подтвердились.

Также глава ФСБ сообщил, что Россия получала в начале марта информацию о том, что готовятся теракты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что посольство США перед 8 марта предупредило сограждан о готовящихся в России терактах в местах массового скопления. Посольство призвало своих граждан в ближайшие 48 часов избегать массовых скоплений людей, не посещать концерты или другие мероприятия. Кроме того, Британия рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, поскольку ситуация там непредсказуема.

19 марта кремлевский диктатор Владимир Путин на коллегии ФСБ назвал эти заявления провокационными и нацеленными на запугивание и дестабилизацию общества. По его словам, эти предупреждения напомнили ему откровенный шантаж.

После заявлений представителя Совета национальной безопасности американской администрации Эдриенн Уотсон о передаче российской стороне данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтверждал, что такая информация действительно поступала.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/952546
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости