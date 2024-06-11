Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, спецслужбы РФ якобы установили причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус Сити Холле".

Александр Бортников

По его словам, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям.

"Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", — заявил Бортников.

Глава ФСБ также утверждает, что якобы Украина при поддержке Соединенных Штатов и стран НАТО ищет исполнителей терактов, вербуя мигрантов.

"Украина при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения", — заявил Бортников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что буквально сразу же после теракта в "Крокусе" в РФ обвинили в преступлении Украину. Далее начали появляться фантастические версии о том, как террористы хотели прорываться в Украину, где их якобы даже должны были встречать, как героев. Далее рассказывалось, что они должны были ехать в Киев за деньгами.

Позже Бортников договорился до того, что назвал главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданов "законной целью" для России. По его словам, именно он якобы несет ответственность за те теракты, которые происходят на территории России, в том числе речь идет о трагедии в "Крокус Сити Холле".



