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В Генштабе РФ прокомментировали ситуацию в Курской области

В Генштабе РФ утверждают, что они остановили продвижение ВСУ вглубь России

сегодня, 17:34
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Ткачик Олеся

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отреагировал на происходящее в Курской области и заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

В Генштабе РФ прокомментировали ситуацию в Курской области

Валерий Герасимов

"Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено", — сказал Герасимов на совещании, проводимом президентом России Владимиром Путиным.

По словам начальника Генштаба, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам российского оппозиционера Ильи Пономарева вошли в Курскую область именно украинские регулярные войска, а не РДК. По его словам, если российские добровольцы там и есть, то выполняют некую вспомогательную функцию.

При этом военные указывают на интересный момент, что операцию в Курской области демонстративно проводят именно украинские военные. Они называют Путина "мертвым", потому что все от него ждут решений, а их нет. "Все его государство ждет команд, а команды не идут не идут. Это нужно объяснять всем, кто боится России. Это было очевидно еще в прошлом году, а сейчас снова видно", — говорят военные.

Кроме того, как стало известно, одна из крупнейших газораспределительных станций в Европе Суджа – перешла под контроль ВСУ. "Почему взволновались военкоры понятно. Через эту станцию проходит 15 миллиардов кубометров газа в год", – отметил народный депутат Алексей Гончаренко.

Также поступают сообщения, что ВСУ взяли под контроль Суджу.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/08/07/23633413.shtml?updated
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