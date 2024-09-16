В Госдуме страны-агрессора объяснили, зачем диктатор Владимир Путин увеличил численность российских войск. В частности, по словам первого заместителя председателя комитета по обороне Алексея Журавлева, это сделано из-за угрозы полномасштабной войны со всеми странами НАТО.

Российская армия

"Знаете, сколько красноармейцев участвовало в 1943 году в форсировании Днепра? Примерно 2,5 миллиона человек, а нам ведь для победы над врагом предстоит, как минимум, то же самое. Тем более что в последнее время очень явственно встала угроза войны со всем блоком НАТО, который никак не понимает человеческих слов и безъядерных предупреждений. Об этом четко говорит наш президент, напрямую связывая эскалацию с обсуждениями Запада ракетных ударов по российской территории", — заявил депутат Госдумы РФ.

Именно поэтому, по его словам, решение увеличить численность войск является своевременным.

"Этих солдат ведь еще нужно успеть подготовить, пока не начался полномасштабный конфликт с Североатлантическим альянсом, руководство которого явно нацелилось на уничтожение России", — добавил депутат страны-агрессора.

Он считает, что в первую очередь нужно усилить обучение военных по всей вертикали, начиная от кадетских училищ и заканчивая Академией Генштаба. По его словам, также РФ нужны "грамотные офицеры". Также он добавил, что нужно еще и стимулировать создание добровольческого движения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин увеличил с 1 декабря 2024 года численность войск на 180 тыс. — до 1,5 млн человек.



