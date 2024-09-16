В Госдуме объяснили, почему Путин увеличил численность войск: с кем собрался воевать

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Ткачик Олеся
В Госдуме страны-агрессора объяснили, зачем диктатор Владимир Путин увеличил численность российских войск. В частности, по словам первого заместителя председателя комитета по обороне Алексея Журавлева, это сделано из-за угрозы полномасштабной войны со всеми странами НАТО.
Российская армия
Именно поэтому, по его словам, решение увеличить численность войск является своевременным.
Он считает, что в первую очередь нужно усилить обучение военных по всей вертикали, начиная от кадетских училищ и заканчивая Академией Генштаба. По его словам, также РФ нужны "грамотные офицеры". Также он добавил, что нужно еще и стимулировать создание добровольческого движения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин увеличил с 1 декабря 2024 года численность войск на 180 тыс. — до 1,5 млн человек.
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