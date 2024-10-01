В Госдуме оценили нового генсека НАТО Марка Рютте, который 1 октября вступил в должность. В частности, глава комитета Государственной думы страны-агрессора России по международным делам Леонид Слуцкий, сомневается, что новый генсек сможет снизить "градус эскалации".

Марк Рютте

"Снизит ли кадровая рокировка агрессивность блока? Спойлер: нет", — заявил Слуцкий.

При этом он отметил, что нового генсека называют прагматиком, способным к компромиссам. Но, говорит Слуцкий, якобы от его личных качеств мало что зависит.

"И первые заявления не оставляют сомнений в том, что курс на общую эскалацию и обеспечение доминирования стран "золотого миллиарда" будет продолжаться", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября стал новым генеральным секретарем НАТО, приняв эстафету от Йенса Столтенберга, руководившего Альянсом 10 лет. Марк Рютте занимал пост премьер-министра Нидерландов с 2010 по 2023 год, став одним из самых долго работающих премьеров в истории страны. Он известен своим умеренным подходом к управлению, стремлением к компромиссу и прагматичностью во внешней политике. Рютте в Нидерландах возглавлял либеральную политическую силу "Народная партия за свободу и демократию".

Также "Комментарии" рассказывали, что в Кремле отреагировали на вступление в должность генсека НАТО Марка Рютте. В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, в России не ожидают, что политика Альянса как-то измениться с приходом нового генсека. При этом он добавил, что политика Нидерландов стала непримиримой.



