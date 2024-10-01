В Кремле отреагировали на вступление в должность генсека НАТО Марка Рютте. В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, в России не ожидают, что политика Альянса как-то измениться с приходом нового генсека.

Дмитрий Песков

"Мы ожидаем, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, как и работал. Рютте нам известен, не один час они [Нидерланды] провели за столом переговоров. Были надежды на прагматичные отношения, но потом Нидерланды заняли непримиримую позицию. Поэтому не думаем, что в политике альянса что-то существенно изменится", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября стал новым генеральным секретарем НАТО, приняв эстафету от Йенса Столтенберга, руководившего Альянсом 10 лет. Марк Рютте занимал пост премьер-министра Нидерландов с 2010 по 2023 год, став одним из самых долго работающих премьеров в истории страны. Он известен своим умеренным подходом к управлению, стремлением к компромиссу и прагматичностью во внешней политике. Рютте в Нидерландах возглавлял либеральную политическую силу "Народная партия за свободу и демократию".

Как премьер Нидерландов, Рютте являлся активным сторонником поддержки Украины в войне против российской агрессии. Его правительство объявило о предоставлении значительной военной и гуманитарной помощи Киеву, в том числе истребители F-16, оборудования и финансовую поддержку. Рютте неоднократно отмечал необходимость усиления санкций против России и давления на Москву из-за начавшей Путиным войны против Украины.



