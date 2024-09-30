Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, по состоянию на сегодня проводить переговоры с президентом Владимиром Зеленским неактуально для России.

Переговоры Украины и РФ

"Коллапс фронта очевиден, и он медленно, но верно приближается. Попытки изменить эту ситуацию путем совершения террористических актов не привели ни к каким результатам. Попытки убедить в совершении неких действий США тоже не получили ожидаемого для Зеленского результата", — заявил депутат страны-агрессора.

При этом он заявил, что российская сторона находится в ожидании определенных действий, в том числе влияния на этот процесс со стороны "руководителей" Зеленского.

Впрочем, депутат Госдумы добавил, что якобы в Вашингтоне не "дают добро" на переговоры, хотя якобы Зеленский "неоднократно просил о них".

По словам Чепы, США якобы "держат на поводке" украинского президента, предлагая ему продолжать воевать до последнего украинца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сенатор-республиканец Марк Рубио, занимающий влиятельную позицию в Комитете разведки Сената США, считает, что бывший президент Дональд Трамп стремится усилить позиции Украины в мирных переговорах с Россией. Он заявил, что реальность такова, что путь для Украины до окончания войны — это урегулирование через переговоры. Сенатор также отметил, что администрация Джо Байдена, представляемая Демократической партией, тоже признает, что конфликт завершится за столом переговоров. "Мы надеемся, что когда придет время, украинская сторона будет иметь большее влияние, чем российская", — добавил Рубио.



