Как заявил Леонид Слуцкий, если бы слова Дональда Трампа о бомбежке России имели реальное воплощение, то это неминуемо превратилось бы в войну двух ядерных государств.

Дональд Трамп

"Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приема в реальные шаги, это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну", – заявил российский политик.

При этом Слуцкий выразил убеждение, что Трамп на само деле не бомбил бы Москву. По его мнению, речь просто идет о предвыборной риторике, которая рассчитана на ястребов среди американских избирателей.

В то же время, Слуцкий откуда-то взял информацию о том, что якобы большинство граждан США, по данным опросов, выступают против помощи Украине и не хотят войны с Россией.

На самом деле это не так, и результаты опросов свидетельствуют об обратном. Именно поэтому Трамп и вынужден был изменить свою риторику в вопросе поддержки Украины и даже заявить, что он поддерживает выделение военной помощи Киеву. По этому поводу в РФ даже была истерика среди пропагандистов. Например, Ольга Скабеева обвиняла Трампа в том, что он "переобулся" в ничего не сделал для того, чтобы заблокировать выделение помощи Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп отметился очередным неожиданным заявлением. Американский политик заявил, что будь он президентом и Россия напала на территорию Украины, то США "бомбили бы Москву". Такую же судьбу Трамп якобы обещал Китаю, если бы тот вторгся на Тайвань. При этом эксперты много раз говорили о том, что на самом деле никто не знает, как поведет себя Трамп по отношению к РФ, если станет президентом США.





