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Трамп заявил, что мог бы бомбить Москву

Если бы Дональд Трамп был президентом США, то при нападении на Украину стал бомбить Москву, сообщают слова американского политика СМИ.

сегодня, 08:18
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп отметился очередным неожиданным заявлением. Американский политик заявил, что будь он президентом и Россия напала на территорию Украины, то США "бомбили бы Москву". Такую же судьбу Трамп якобы обещал Китаю, если бы тот вторгся на Тайвань.

Трамп заявил, что мог бы бомбить Москву

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Washington Post во время частных собраний по сбору средств для своей предвыборной кампании Трамп сделал заявления, удивившие некоторых его доноров. В частности, о возможности "бомбить" Москву и Пекин, будь он президентом США.

"На одном мероприятии он предположил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань", — пишет The Washington Post слова Трампа.

Также Трамп на политическом мероприятии обсуждал темы внешней политики, инфляции и иммиграции.

Выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Главным конкурентом Трампа за кресло президента является действующий лидер США Джо Байден.

Напомним, что Трамп не впервые делает неожиданные заявления по поводу войны в Украине. Бывший президент США несколько раз обещал, что закончит войну в Украине за один день, однако, когда Зеленский обращался публично к Трампу, тот не предоставлял ни одного плана окончания войны. Трамп лишь заявлял, что знает Зеленского и Путина, поэтому сможет склонить их к миру.

Кроме того, Россия уже вела войну в Украине и оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской области в период правления Трампа с 2017 по 2021 годы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о последних результатах опроса в ключевых штатах по президентским выборам в США.

Также "Комментарии" писали, что Трамп следует Зеленскому и призвал Байдена перед дебатами сдать тест на наркотики.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2024/05/28/trump-wealthy-donors-fundraising/
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