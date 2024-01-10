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В Госдуме ответили на требование жен российских мобилизованных

В Госдуме считают, что на требование жен российских военных не стоит даже реагировать

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в Госдуме России назвали просьбы жен мобилизованных вернуть мужей с войны "ципсошно-церэушными наработочками". Депутату Госдумы, председателю комитета по обороне Андрею Картаполову задали вопрос, почему нельзя вернуть домой 300 тысяч мобилизованных, если Минобороны РФ утверждает, что только в 2023 году они приняли на контракт 410 тысяч человек. Также ему напомнили о том, что жены мобилизованных требуют ротацию.

В Госдуме ответили на требование жен российских мобилизованных

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

"Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу", — заявил Картаполов, отвечая на вопрос портала "Фонтанка".

Также депутат заверил, что российские оккупанты, которые год воюют против Украины, уже "стали профессионалами своего дела". И теперь, по мнению российского депутата, неправильно было бы вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время тратить ресурсы и время на их подготовку. 

По мнению Картаполова, именно этого и хотят недруги России. Поэтому здесь нет никакой социальной справедливости. 

"За то, что люди выполняют задачи, они получают необходимые социальные блага и прочие, прочие, прочие дела. Более защищённого на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован, и его семьи просто нет в нашей стране, поэтому давайте не будем лукавить", — заявил депутат.

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