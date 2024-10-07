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В Госдуме призвали захватить еще три области Украины, чтобы обеспечить безопасность РФ

В Госдуме призвали захватить Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую область, чтобы создать «буферную зону»

сегодня, 12:51 comments3152
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Ткачик Олеся

В Госдуме заявили, что РФ должна ради совей "безопасности" захватить еще три области в Украине. В частности, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, якобы российские военные будут "просто вынуждены" взять под контроль Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области Украины. Якобы это нужно сделать ради обеспечения безопасности России.

В Госдуме призвали захватить еще три области Украины, чтобы обеспечить безопасность РФ

Алексей Чепа

В этом контексте он указал на "регулярные террористические атаки" со стороны Украины на гражданские объекты в приграничных регионах России. Чепа напомнил слова российского руководства о том, что в случае необходимости будут приняты меры для создания так называемой буферной зоны, чтобы обеспечить собственную безопасность.

"Значит, мы вынуждены будем освобождать от ВСУ эти регионы для обеспечения безопасности наших регионов, и мы об этом предупреждали. Под этими регионами я имею в виду, и это мое мнение, Днепропетровск, Сумскую и Черниговскую области, откуда были совершены "террористические атаки" на Курскую область, откуда совершаются постоянные обстрелы Белгородской, Брянской, Курской областей, других областей страны", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе решили, что могут остановить войну в Украине добившись того, что Киев отдаст Кремлю, захваченные территории. Западные политики наивно полагают, что такие действия остановят Путина. Но правда в том, говорят аналитики, что РФ хочет захватить всю Украину и после передышки, Россия соберется с силами и пойдет новой войной против Украины. Кроме того, нет никаких гарантий, что РФ пойдет на те условия, которые Запад придумал для того, чтобы остановить войну в Украине.




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Источник: https://lenta.ru/news/2024/10/07/osvobozhdenie/
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