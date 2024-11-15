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В Госдуме прокомментировали план стойкости Зеленского

В Госдуме заявили, что все планы мира и стойкости Украины являются не мирными

сегодня, 16:17
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Ткачик Олеся

Депутат Государственной думы страны-агрессора России, генерал-майор запаса Леонид Ивлев раскритиковал план Владимира Зеленского относительно победы Украины в войне.

В Госдуме прокомментировали план стойкости Зеленского

Госдума РФ

"Все эти планы сгорают в огне русского оружия в ходе "СВО", — самоуверенно заявил российский депутат.

По его мнению, в Украине уже якобы началась "паника" из-за "успехов" российской армии на фронте. Поэтому, заявил Ивлев, президенту Зеленскому нужно "обдумывать план капитуляции" Украины.

Он также отметил, что власти Украины продолжают "штамповать" планы, чтобы Запад давал им деньги и оружие.

"Был уже план мира, который оказался совсем не вегетарианским, а агрессивным. Потом план победы, отнюдь не победный, обернувшийся отступлениями ВСУ на фронте. Теперь план стойкости с пунктами и очевидно секретными приложениями", — добавил Ивлев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ в последнее время высказывают излишнюю самоуверенность относительно ситуации на фронте и достижения так называемых целей "СВО". В частности, в Госдуме заявили, что вооруженные силы страны-агрессора РФ якобы имеют "стратегический успех" на всей линии боевого соприкосновения в Украине. Российские депутат Заварзин заявил, что Украина испытывает дефицит ресурсов. При этом он добавил, что в США происходит передача власти, и уходящая администрация президента Джо Байдена пытается успеть дать Киеву "что-то из-под полы".

Также "Комментарии" рассказывали, что как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия продолжает вести "специальную военную операцию", так как стремится выполнить все своих поставленные целей. В то же время он добавил, что применение каких бы то ни было западных вооружений якобы не смогут изменить динамику на фронте.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/11/15/24393757.shtml?updated
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