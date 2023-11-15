В Госдуме просят россиян перестать бояться радуги и связывать ее с ЛГБТ-сообществами

Россия продолжает распространять пропагандистские тезисы из-за страха перед ЛГБТ-сообществами. Так в стране-агрессоре хотят на официальном уровне объявить, что радуга никак не связана с сексуальными меньшинствами. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Флаг ЛГБТ. Фото из открытых источников

В Госдуме РФ на официальном уровне предложили "помиловать" радугу, поскольку слишком многие люди, в частности предприниматели, боятся использовать этот символ из-за опасений, что он отожествляется с ЛГБТ-сообществами у россиян.

"Хозяйствующие субъекты, общеобразовательные организации, организации культуры опасаются использовать изображения радуги, поскольку радужный флаг также используется как символ ЛГБТ-сообщества", — пишут росСМИ.

По словам Даванкова, россияне "забрасывают" отделения полиции заявлениями о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за изображений радуги. Поэтому Госдума попросили Роскомнадзор официально объявить, что "радуга" и "ЛГБТ" — не одно и то же.

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Также издание "Комментарии" сообщало – появилась информация, что 1 ноября российские спецслужбы якобы приступили к масштабной информационной атаке "Майдан-3", целью которой является дестабилизация Украины. В западных медиа появился просто шквал публикаций о тупике в войне – с советами ВСУ уходить в оборону. Идет явная раскачка темы якобы раскола между военным и политическим руководством. Можно ли считать происходящее – звеньями одной цепи? Как следует вести себя Украине, какие выводы нужно сделать, каких ошибок – не допустить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



