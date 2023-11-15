Какой образ будут лепить из Путина кремлевские политтехнологи: британская разведка дала ответ

Владимир Путин активизировался в публичном поле перед началом избирательной кампании. Кремлевские политтехнологи пытаются представить его "патриотическим" кандидатом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отмечается в сводке, 9 ноября 2023 года Кремль объявил, что президент Путин проведет свою традиционную пресс-конференцию, совмещенную с "прямой линией", до конца года. В 2022 году мероприятие было отменено, вероятно, потому, что за предыдущие недели Россия потерпела громкие военные поражения в Украине.

По данным британской разведки, кремлевские планировщики почти наверняка видят в этом событии важную веху в ожидаемой кампании Путина по обеспечению пятого президентского срока на президентских выборах в марте 2024 года. Вероятно, он выдвинет свою кандидатуру до конца 2023 года.

Кроме того, 10 ноября 2023 года Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Это второй визит Путина в штаб за четыре недели: вероятно, это активизация его постоянных усилий представить себя "патриотическим" кандидатом в преддверии избирательной кампании", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало — на предстоящих выборах президента России, которые должны состояться в марте 2024 года у Владимира Путина "не может быть конкурентов". Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого цитируют российские пропагандистские СМИ.



