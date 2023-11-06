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В Госдуме РФ готовят законопроект о выдаче оккупантам "восточноукраинского гектара"

В Госдуме РФ хотят раздавать захваченную украинскую землю россиянам

сегодня, 16:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Госдуме готовят очередной законопроект, чтобы привязать к гражданам России захваченные территории. Законопроект предусматривает выделение россиянам на оккупированных территориях "восточноукраинского гектара". Как передает портал "Комментарии", об этом российскому изданию "Коммерсант" рассказал инициатор проекта, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

В Госдуме РФ готовят законопроект о выдаче оккупантам "восточноукраинского гектара"

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Депутат считает, что новую программу стоит запускать, взяв за аналог похожие инициативы, которые уже действуют в РФ — "дальневосточный" и "арктический" гектары. 


План Журавлева состоит в том, чтобы выдавать россиянам земельные участки в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, которые оккупанты также на законодательном уровне уже приписали своими регионами.

По подсчетам инициаторов законопроекта, речь может идти о 100 млн га оккупированных земель. В приоритетном порядке землю планируют выделять участникам войны в Украине.

"Предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно принимал участие в их освобождении", — заявил депутат. 

Инициатива Журавлева находится на стадии разработки.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6321093
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