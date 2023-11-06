В Госдуме РФ готовят законопроект о выдаче оккупантам "восточноукраинского гектара"

В Госдуме готовят очередной законопроект, чтобы привязать к гражданам России захваченные территории. Законопроект предусматривает выделение россиянам на оккупированных территориях "восточноукраинского гектара". Как передает портал "Комментарии", об этом российскому изданию "Коммерсант" рассказал инициатор проекта, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Депутат считает, что новую программу стоит запускать, взяв за аналог похожие инициативы, которые уже действуют в РФ — "дальневосточный" и "арктический" гектары.

План Журавлева состоит в том, чтобы выдавать россиянам земельные участки в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, которые оккупанты также на законодательном уровне уже приписали своими регионами.

По подсчетам инициаторов законопроекта, речь может идти о 100 млн га оккупированных земель. В приоритетном порядке землю планируют выделять участникам войны в Украине.

"Предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно принимал участие в их освобождении", — заявил депутат.

Инициатива Журавлева находится на стадии разработки.

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