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В Госдуме РФ намерены деоккупировать Украину

В РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям Донбасса, считающим себя россиянами

сегодня, 18:30
Автор:

Кравцев Сергей

Появилась реакция российской Госдумы на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью телеканалу "Дом" относительно жителей Донбасса, которые поддерживают страну-агрессора и считают себя русскими. Таким гражданам Украины президент посоветовал собирать вещи отправляться на постоянное место жительства в Россию, потому как Донецк и Луганск будут освобождены от российских захватчиков и их марионеток, и возвращены под контроль Киева. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на Telegram-канал вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого.

В Госдуме РФ намерены деоккупировать Украину

Петр Толстой - фото rosinform.press

Российский вице-спикер в жёсткой форме ответил президенту Зеленскому, перефразировав его слова о том, что будущее Украины в ЕС и НАТО. Толстой заявил, что обязательно придёт то время, когда Украина будет деоккупирована, правда не уточнил от кого и когда. Пётр Толстой отметил, что, если человек, проживающий на территории Украины так любит Европу, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это оккупированная часть Австро-Венгрии, то он может спокойно ехать к европейцам работать прислугой, заодно присматривая там место своим детям, и внукам, потому что, уверен российский политик, без России на территории нынешней Украины цивилизации не будет.

По мнению Петра Толстого, Украина не имеет никаких перспектив без воссоединения с Россией. Далее российский политик уже обращаясь к украинцам, призвал тех, кто, проживая в Украине считает, что эта территория – часть русской цивилизации, а Киев – мать городов русских, ждать и надеяться, что эта земля будет деоккупирована.

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Источник: https://t.me/petr_tolstoy/998
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