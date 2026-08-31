У Держдумі РФ зажадали вирішити питання з Україною якнайшвидше: якою зброєю хочуть вдарити

У Росії знову публічно заговорили про застосування ядерної зброї проти України. Із закликом завдати тактичного ядерного удару виступив депутат Держдуми та лідер партії "Батьківщина" Олексій Журавльов, відомий регулярними виступами на російських пропагандистських телеканалах.

Держдума РФ. Фото: з відкритих джерел

За словами депутата, Москва нібито має бути готова застосувати ядерну зброю, якщо вважатиме це за необхідне для досягнення цілей війни. Журавльов заявив, що обговорювати саму можливість такого кроку, на його думку, взагалі не слід.

"У разі потреби ми зобов'язані його застосовувати. Треба буде бити – битимемо. І це не обговорюється", — заявив російський парламентар.

Таким чином, йдеться не про випадкове застереження, а про публічний заклик представника російської влади розглядати застосування тактичної ядерної зброї проти України як допустимий варіант розвитку подій.

Заява прозвучала на тлі повідомлень про можливе подальше посилення російської агресії. Раніше Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією в Кремлі, повідомляв, що Володимир Путін може готуватися до нової ескалації і нібито здатний розглядати тактичну ядерну зброю як крайній засіб у разі загрози поразки Росії у війні.

Проте ознак безпосередньої підготовки Москви до застосування ядерної зброї, за даними Bloomberg, немає. Більше того, проти такого сценарію, як повідомлялося, виступають деякі російські партнери, включаючи Китай.

При цьому заяви Журавльова показують, як далеко зайшла ядерна риторика в російському публічному просторі. Подібні погрози регулярно використовуються російськими чиновниками та пропагандистами як інструмент тиску та залякування Заходу та України.

Журавльов давно є одним із найпомітніших учасників російського пропагандистського медіаполя. Він регулярно з'являється в ефірах Володимира Соловйова та Ольги Скабеєвої, де виступає із жорсткими заявами щодо України та її союзників.

На цьому тлі черговий заклик до застосування ядерної зброї виглядає особливо показово: Москва поки що не демонструє ознак переходу до такого сценарію, проте представники російської влади продовжують публічно підвищувати градус ядерних загроз.

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