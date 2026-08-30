В Госдуме РФ призвали ударить по Украине ядерным оружием

В России снова раздались публичные призывы к применению ядерного оружия в войне против Украины. В этот раз о необходимости такого шага заявил депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

Алексей Журавлев. Фото из открытых источников

Представитель фракции ЛДПР Алексей Журавлев утверждает, что Россия якобы "обязана" применить тактическое ядерное оружие, если сочтет это необходимым. По его мнению, такой удар должен заставить Украину согласиться с капитуляцией.

"Идут дискуссии, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие. Такой дискуссии вообще не должно быть — в случае необходимости мы обязаны его применять", — сказал Журавлев.

Российский депутат уже не раз выступал с подобными заявлениями. В 2022 году, на фоне подготовки Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО, Журавлев угрожал ядерным ударом по странам Альянса.

В августе этого года Журавлев также призвал нанести удар по одному из европейских предприятий, где производят беспилотники. При этом он допустил возможность атаки в момент, когда на предприятии будут находиться сотрудники. По его словам, такие удары якобы должны заставить западные государства серьезнее относиться к российским угрозам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина допускается использование ядерного оружия в войне против Украины. Что известно о последнем шаге Кремля.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Турции Хакане Фидане, который назвал условие, при котором РФ может применить ядерное оружие против Украины. По его словам, это может произойти, если война перейдет в критическую для Кремля фазу.