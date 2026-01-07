logo

Россия В Госдуме РФ угрожают «потопить пару американских катеров»
В Госдуме РФ угрожают «потопить пару американских катеров»

Представитель комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев выступил с острым заявлением в адрес США

7 января 2026, 19:27
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Первый заместитель главы комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев считает, что нужно дать военный ответ США на задержание танкеров российского теневого флота.

В Госдуме РФ угрожают «потопить пару американских катеров»

Российский депутат Алексей Журавлев. Фото: из открытых источников

Депутат, в частности, подчеркнул, что США сейчас находятся в "эйфории безнаказанности" после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Журавлев назвал действия Штатов, в том числе в отношении кораблей, "обычным пиратством".

По его мнению, такие действия США аналогичны покушению на российскую территорию, ведь танкер двигался под государственным флагом РФ.

По словам Журавлева, реагировать на это следует жестко и оперативно, поскольку военная доктрина РФ предусматривает даже возможность использования ядерного оружия в ответ на такие угрозы.

"Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны — нормально они охраняют свой берег в нескольких тысячах километрах от него — думаю, США, находящиеся в своеобразной эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким щелчком по носу", — цитируют Журавлева.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони в Атлантическом океане. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Речь идет о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом. По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" находящихся под санкциями судов и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США по осмотру. В результате к операции по его захвату были привлечены силы береговой охраны и американские военные.



Источник: https://vm.ru/news/1293413-v-gosdume-prizvali-dat-voennyj-otvet-ssha-na-zahvat-maduro
