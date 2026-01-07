В Госдуме РФ угрожают «потопить пару американских катеров»

Первый заместитель главы комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев считает, что нужно дать военный ответ США на задержание танкеров российского теневого флота.

Российский депутат Алексей Журавлев. Фото: из открытых источников

Депутат, в частности, подчеркнул, что США сейчас находятся в "эйфории безнаказанности" после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Журавлев назвал действия Штатов, в том числе в отношении кораблей, "обычным пиратством".

По его мнению, такие действия США аналогичны покушению на российскую территорию, ведь танкер двигался под государственным флагом РФ.

По словам Журавлева, реагировать на это следует жестко и оперативно, поскольку военная доктрина РФ предусматривает даже возможность использования ядерного оружия в ответ на такие угрозы.

"Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны — нормально они охраняют свой берег в нескольких тысячах километрах от него — думаю, США, находящиеся в своеобразной эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким щелчком по носу", — цитируют Журавлева.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони в Атлантическом океане. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Речь идет о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом. По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" находящихся под санкциями судов и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США по осмотру. В результате к операции по его захвату были привлечены силы береговой охраны и американские военные.