Американський десант захопив російський танкер: що відбувається

Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витку напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Танкер Bella 1. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що перебувають під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.

Джерела Reuters стверджують, що під час операції в районі були російські військові кораблі, включаючи підводний човен. Це суттєво підвищує ризики ескалації та перетворює інцидент на потенційно небезпечне міжнародне протистояння на морі.

Танкер Marinera став черговою метою у рамках кампанії тиску США на Венесуелу, яку адміністрація президента Дональда Трампа посилила останніми місяцями. Вашингтон прагне припинити обхід санкцій та експорт венесуельської нафти з використанням "тіньового флоту" та зміни прапорів суден.

Крім того, американські чиновники повідомили, що Берегова охорона США нещодавно перехопила ще один танкер, пов'язаний із Венесуелою, вже у водах Латинської Америки. Це свідчить про продовження активного контролю та фактичної морської блокади санкціонованих постачань нафти.

Ситуація навколо Marinera підкреслює, що санкційна політика США все частіше виходить за рамки дипломатії і набуває форми прямого силового тиску, здатного втягнути в конфлікт одразу кілька світових держав.

Читайте також на порталі "Коментарі" — РФ готова вдарити: хто тепер супроводжує танкер, який переслідують США.



