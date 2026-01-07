У Держдумі РФ погрожують «потопити пару американських катерів»

Перший заступник голови комітету Державної думи РФ з оборони Олексій Журавльов вважає, що потрібно дати військову відповідь США на затримання танкерів російського тіньового флоту.

Російський депутат Олексій Журавльов. Фото: з відкритих джерел

Депутат, зокрема, наголосив, що США зараз перебувають у "ейфорії безкарності" після арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Журавльов назвав дії Штатів, у тому числі щодо кораблів, "звичайнісіньким піратством".

На його думку, такі дії США аналогічні замаху на російську територію, адже танкер рухався під державним прапором РФ.

За словами Журавльова, реагувати на це потрібно жорстко та оперативно, оскільки військова доктрина РФ передбачає навіть можливість використання ядерної зброї у відповідь на такі загрози.

"Атакувати торпедами, потопити пару американських катерів берегової охорони — нормально вони охороняють свій берег за кілька тисяч кілометрів від нього — думаю, США, які перебувають у своєрідній ейфорії безкарності після спецоперації у Венесуелі, зупинити зараз можна лише таким клацанням по носі", — цитують Журавльова російські ЗМІ.

Як повідомляв портал "Коментарі", Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витка напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що перебувають під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.