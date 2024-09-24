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В Госдуме сказали, что нужно сделать для «быстрого мира» в Украине

В Госдуме заявили, что на Западе якобы проигнорируют план победы Украины особенно в той части, которая касается НАТО

сегодня, 14:29 comments2092
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский прав, когда говорит о том, что в ближайшие месяцы война в Украине может завершиться, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

В Госдуме сказали, что нужно сделать для «быстрого мира» в Украине

Алексей Чепа

При этом он отмечает, что его точка зрения основана на том, что сейчас якобы обостряются отношения между Киевом и Вашингтоном. В то же время российский депутат напомнил о плане победы Украины, который Зеленский должен презентовать в США. Он предусматривает не только большую военную помощь со стороны американцев, но и разрешение на то, чтобы наносить удары западным оружием вглубь России. А это, утверждает российский депутат, якобы будет угрожать глобальным конфликтом.

"Я представляю, что Зеленский вряд ли надеется на успех своего плана, и он прекрасно понимает, что через 40 дней состоятся выборы в США, и после выборов или даже в преддверии выборов ситуация может меняться и не в лучшую сторону для Украины", — заявил депутат страны-агрессора.

В связи с этим, отметил россиянин, украинский лидер надеется на какую-либо помощь со стороны Европы или США. При этом он утверждает, что ситуация для Киева на линии соприкосновения якобы становится все хуже, это может привести к переговорам, поэтому важны "стартовые позиции" для диалога.

"Мы говорим о гарантии и говорили всегда о гарантии безопасности России, о гарантии безопасности русского населения на территории Украины, мы говорили о денацификации, а сегодня Зеленский говорит о предоставлении его режиму каких-то гарантий безопасности со стороны НАТО. НАТО не готово принимать его в свои объятия, они хорошо понимают, чем это грозит Европе и миру", — заявил депутат страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что спикер диктатора Песков заявил, что скорый мир придет после того, как РФ выполнит все цели "СВО".




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Источник: https://lenta.ru/news/2024/09/24/mesyatsi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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