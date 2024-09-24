Президент Владимир Зеленский прав, когда говорит о том, что в ближайшие месяцы война в Украине может завершиться, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Алексей Чепа

При этом он отмечает, что его точка зрения основана на том, что сейчас якобы обостряются отношения между Киевом и Вашингтоном. В то же время российский депутат напомнил о плане победы Украины, который Зеленский должен презентовать в США. Он предусматривает не только большую военную помощь со стороны американцев, но и разрешение на то, чтобы наносить удары западным оружием вглубь России. А это, утверждает российский депутат, якобы будет угрожать глобальным конфликтом.

"Я представляю, что Зеленский вряд ли надеется на успех своего плана, и он прекрасно понимает, что через 40 дней состоятся выборы в США, и после выборов или даже в преддверии выборов ситуация может меняться и не в лучшую сторону для Украины", — заявил депутат страны-агрессора.

В связи с этим, отметил россиянин, украинский лидер надеется на какую-либо помощь со стороны Европы или США. При этом он утверждает, что ситуация для Киева на линии соприкосновения якобы становится все хуже, это может привести к переговорам, поэтому важны "стартовые позиции" для диалога.

"Мы говорим о гарантии и говорили всегда о гарантии безопасности России, о гарантии безопасности русского населения на территории Украины, мы говорили о денацификации, а сегодня Зеленский говорит о предоставлении его режиму каких-то гарантий безопасности со стороны НАТО. НАТО не готово принимать его в свои объятия, они хорошо понимают, чем это грозит Европе и миру", — заявил депутат страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что спикер диктатора Песков заявил, что скорый мир придет после того, как РФ выполнит все цели "СВО".



