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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский прав, когда говорит о том, что в ближайшие месяцы война в Украине может завершиться, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
Алексей Чепа
При этом он отмечает, что его точка зрения основана на том, что сейчас якобы обостряются отношения между Киевом и Вашингтоном. В то же время российский депутат напомнил о плане победы Украины, который Зеленский должен презентовать в США. Он предусматривает не только большую военную помощь со стороны американцев, но и разрешение на то, чтобы наносить удары западным оружием вглубь России. А это, утверждает российский депутат, якобы будет угрожать глобальным конфликтом.
В связи с этим, отметил россиянин, украинский лидер надеется на какую-либо помощь со стороны Европы или США. При этом он утверждает, что ситуация для Киева на линии соприкосновения якобы становится все хуже, это может привести к переговорам, поэтому важны "стартовые позиции" для диалога.
Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что спикер диктатора Песков заявил, что скорый мир придет после того, как РФ выполнит все цели "СВО".
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