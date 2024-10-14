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В Госдуме сказали, какой пункт плана победы Зеленского США точно не выполнят

В Госдуме считают, что Вашингтон не пойдет на выполнение по меньшей мере одно пункты плана победы Зеленского

сегодня, 15:07
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Ткачик Олеся

Как заявил депутат Госдумы страны-агрессора России Алексей Чепа, Соединенные Штаты вряд ли поддержат пункт "плана победы" президента Владимира Зеленского, который касается ударов западным оружием вглубь территорий России.

В Госдуме сказали, какой пункт плана победы Зеленского США точно не выполнят

Россия

Депутат Госдумы уверен, что Вашингтон не дает согласие на реализацию этого плана, поскольку якобы опасается, что это станет основанием для ответных действий со стороны России.

"Кроме того, мы видим, что американцы постепенно начинают "сливать" Украину", — заявил российский депутат.

Он заявил о том, что в мире якобы все реже звучат выступления в поддержку конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению Лукашенко, Запад якобы испугался изменения ядерной доктрины РФ и не дает Украине разрешение бить западным оружием по России. В частности Лукашенко заявил, что "горячие головы, если бы они не услышали, то, как минимум, уже бомбили бы нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл". Впрочем, Лукашенко добавил, что якобы "горячие головы" Запада услышали небезопасные для себя сигналы еще до обновления доктрины.

В то же время в Украине настроены все же оптимистично в вопросе предоставления разрешения на то, чтобы бить по России западным оружием. Правда, есть мнение, что такое разрешение Украина получит уже после президентских выборов, которые в США должны пройти в ноябре. Помимо этого, эксперты предполагают, что открыто в Соединенных Штатах не скажут о том, что они разрешили Украине бить по территории РФ. Возможно, это разрешение будет "зашито" в одном из пунктов плана победы Владимира Зеленского.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/14/24147979.shtml?updated

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