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В Госдуме устроили истерику по поводу предложения Бореля бить по РФ ради мира

В Госдуме считают, что предложение Бореля не будет способствовать миру, а наоборот отменит любые переговоры между Украиной и РФ

сегодня, 13:03
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Ткачик Олеся

В Госдуме России отреагировали на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Запад должен снять запрет на использование его оружия для ударов по территории России.

В Госдуме устроили истерику по поводу предложения Бореля бить по РФ ради мира

Жозеп Боррель

Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, заявление Борреля можно расценивать, как "поддержку терроризма" и провокацией, которая исключает возможность проведения переговоров между Украиной и РФ.

"Это не только не приближает переговоры, это полностью запрещает эти переговоры. Мы относимся к таким заявлениям как к поддержке терроризма. По-другому их никак обозначить нельзя", — заявил Чепа.

Кроме того, депутат страны-агрессора заявил, странно, что Боррель выступил с подобным высказыванием в момент, когда идет эскалация напряженности и возможность мирного урегулирования конфликта лишь отдаляется.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Боррель на своей странице в соцсети X отметил, что снятие ограничений Запада на удары вглубь РФ, согласно международному праву, будет иметь несколько важных последствий. Во-первых, говорит он, это усиление самообороны Украины и лишение России возможности безнаказанно атаковать украинские города и инфраструктуру. Во-вторых, уменьшение человеческих жертв и разрушений на территории Украины. Кроме того, Боррель убежден, что разрешение на удары в глубь России будет способствовать мирным инициативам.

При этом появилась информация о том, что на фоне успехов Украины в Курской области, Киев готовит почву для переговоров с Россией на осень. На этих переговорах он хочет обсудить три темы – обмен пленными в формате "всех на всех", а также ядерную и продовольственную безопасность.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/22/23748553.shtml?updated
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