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В Госдуме уже хватаются за головы: кто возвращается в РФ с войны в Украине

Риски возвращения в РФ экс-заключенных с войны в Украине с каждым днем все выше и выше

26 июня 2024, 15:47 comments2028
Автор:
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Кравцев Сергей
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Британская разведка оценила риски для российского правительства в связи с практикой отправлять заключенных на войну против Украины, и их возвращением в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В Госдуме уже хватаются за головы: кто возвращается в РФ с войны в Украине

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Вербовка заключенных в российские вооруженные силы и последствия для российских общин от их возвращения — это практика и риск, которые российское правительство готово на себя взять, чтобы поддерживать свою войну против Украины", – отмечает Минобороны Великобритании.

Британские аналитики обратили внимание на беспокойство нескольких депутатов российской Госдумы по поводу возвращения с войны бывших заключенных и связанного с этим роста уровня преступности, поскольку эти люди обычно несоциализированы.

Российские депутаты заговорили о необходимости создания структур, которые следили бы за бывшими заключенными, воевавшими в Украине.

Россия применяет практику вербовки заключенных на войну против Украины как минимум с июля 2022 года, сначала этим в основном занимался главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. В то же время в Думе заявляли, что экс-заключенные, отправленные воевать в Украину, должны оставаться на фронте до конца войны.

В то же время Генпрокуратура России с января 2023 года прекратила публиковать статистику преступности – вероятно, именно из-за ее роста на фоне возвращения бывших заключенных из зоны боевых действий.

Британская разведка приводит данные независимого российского издания "Верстка", опубликованные в апреле этого года, что по меньшей мере 107 человек погибли и 100 были тяжело ранены бывшими заключенными, воевавшими в Украине.

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