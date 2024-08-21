В России считают, что в боях в Курской области на стороне ВСУ принимают участие бойцы американской частной военной компании Forward Observation Group. В частности, в Госдуме такие действия даже назвали вызовом для России, который требуют ответа. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

США и РФ

"Участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ", — заявил парламентарий страны-агрессора.

При этом российский депутат подчеркнул, что Вашингтон якобы интегрировал своих солдат в украинскую армию, после чего начал проводить военный эксперимент по эффективности своих действий. Белик добавил, что теперь США полностью вовлечены в конфликт в Украине.

Российский политик заявил, что ЧВК — это "глаза и уши" американской армии во всех военных операциях украинской армии. Белик также призвал применить показательное наказание для попавших в плен американских наемников, чтобы исключить "приход на российскую землю с оружием".

В то же время росСМИ утверждают, что несколько дней назад ЧВК Forward Observation Group разместила в Instagram публикацию. На фотографии трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к публикации гласила: "Ребята в Курске", при этом геолокация указывала на Курскую область.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах США Стефани Голмс и выразило протест из-за якобы участия "американской частной военной компании" в боевых действиях в Курской области. Как говорится в заявлении МИД РФ, это связано с утверждениями об участии американских граждан на стороне Вооруженных сил Украины во время их "вторжения" на территорию России.



