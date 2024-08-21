logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Госдуме заявили, что США стали стороной войны: о чем речь
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдуме заявили, что США стали стороной войны: о чем речь

В Госдуме обеспокоены приходом на российскую землю «американцев с оружием»

сегодня, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В России считают, что в боях в Курской области на стороне ВСУ принимают участие бойцы американской частной военной компании Forward Observation Group. В частности, в Госдуме такие действия даже назвали вызовом для России, который требуют ответа. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

В Госдуме заявили, что США стали стороной войны: о чем речь

США и РФ

"Участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ", — заявил парламентарий страны-агрессора.

При этом российский депутат подчеркнул, что Вашингтон якобы интегрировал своих солдат в украинскую армию, после чего начал проводить военный эксперимент по эффективности своих действий. Белик добавил, что теперь США полностью вовлечены в конфликт в Украине.

Российский политик заявил, что ЧВК — это "глаза и уши" американской армии во всех военных операциях украинской армии. Белик также призвал применить показательное наказание для попавших в плен американских наемников, чтобы исключить "приход на российскую землю с оружием".

В то же время росСМИ утверждают, что несколько дней назад ЧВК Forward Observation Group разместила в Instagram публикацию. На фотографии трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к публикации гласила: "Ребята в Курске", при этом геолокация указывала на Курскую область.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах США Стефани Голмс и выразило протест из-за якобы участия "американской частной военной компании" в боевых действиях в Курской области. Как говорится в заявлении МИД РФ, это связано с утверждениями об участии американских граждан на стороне Вооруженных сил Украины во время их "вторжения" на территорию России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://ria.ru/
Теги:

Новости

Все новости